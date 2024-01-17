旅天下2023年12月自結合併營收2.55億元，雖月減6.53％、降至近7月低，仍年增達2.49倍，使第四季合併營收8.92億元，僅季減4.68％、年增達6.66倍。全年合併營收28.22億元、年增達12.47倍，刷新歷史新高。

旅天下表示，受惠賞雪、聖誕旅遊主題及雙12產品特惠檔期接力帶動，使去年12月即第四季營收淡季持穩高檔，分較疫前2019年同期成長達6.66倍及46％，使全年營收較2019年24.78億元成長達13.87％，改寫歷史新高。

旅天下分析，全球旅遊市場復甦、全台雙軸加盟布局、拓展短線包機為帶動去年營收強彈創高的三大動能。短線利用包機包裝產品穩定售價及供應量、進而穩住客源，更以獨包台灣虎航直飛東北花卷、北海道函館班機搭上遊日順風車，全年載客率達98％，挹注強勁動能。

其次，旅天下2023年達成59家產品加盟、完成51家門市加盟簽約，順利達成年度目標，門市遍布12個縣市，成為全台最多門市的旅遊加盟品牌。董事長李嘉寅表示，旅天下門市加盟展店戰略採取「鄉村包圍城市」，優先布局中南部地區打響知名度。

展望2024年，史上最長寒假達58天開跑，一路至2月中下旬結束，旅天下全線商品銷售率逾85％，配合春節產品將近完售助攻，公司對首季旺季展望樂觀，且訂單能見度已達第三季。對此，旅天下續成立台中、高雄分公司後，預計首季將再成立台南分公司搶市。

以24日將開幕的旅天下第50家門市「新竹市竹科加盟店」為例，因位於台灣產值最高的新竹科學園區內，加上鄰近「全台最富里」與「全台最均富」的關新里與龍山里，具強勢消費潛力，且以雙薪、中小家庭為主，符合旅天下鎖定目標客群。

李嘉寅表示，旅天下今年將持續拓展雙軸加盟疆土，門市朝北部含金量較高區域發展，預計「門市加盟」與「產品加盟」均拓增達80家，續朝2025年均突破100家目標邁進，持續壯大平台營運規模、加速整合台灣旅行社市場。

同時，旅天下攜手紐澳專家「鴻大旅行社」，插旗紐、澳成立2家「Unitiger」合資公司，展開海外加盟事業拓展，除使紐澳線體質更強健，也發展紐、澳出境市場。目前總部員工人數目前已恢復疫前水準，預期今年將再增聘至少2成人力，強化產品與銷售及全球化團隊。

為歡慶成為全台最多門市的旅遊加盟品牌，並為龍年新春暖身同樂，旅天下將於24日舉辦全台門市活動「5哩金賀，50+與你歡慶」，當日中午同步開賣限量50個的50元福袋，頭獎為日本花卷或函館來回機票，還有護照、台胞證免費辦理兌換券等總價值逾200萬元好禮。