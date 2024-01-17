國民黨在2024總統大選中吞敗，國民黨17日舉行中常會，除列出敗選檢討三大面向外，也同時宣布，19日開始將到各地舉行感恩茶會，第一場從新北出發，到各地傾聽黨內同志意見並檢討，也可以找青年座談。

國民黨今天舉行中常會， 會中朱立倫表示，22日早上10點要舉行第一次的立委當選同志的談話會，凝聚共識面對2月1日開議挑戰。而19日開始將由新北市長侯友宜等人到各地舉行感恩茶會。

國民黨發言人楊智伃在中常會後轉述時提到，感恩茶會第一場從新北出發，後續慢慢安排，傾聽黨內同志，支持者意見檢討，常委建議，除了到各地方跟黨工同志，也找青年朋友座談，聽取大家建議，盡速協助安排。

楊智伃呼籲，大家也不要質疑朱立倫這兩年來、青年團等做的努力，這幾年來青年黨員人數增加，或在青年候選人提名，都破歷史紀錄。選輸可以檢討，不要否定做過努力，接下來內部持續聽取意見，青年團青年部培訓是重要指標。

文傳會主委林寬裕也說到，中常會中也提出2024大選檢討三面向，第一、從事後結果驗證，有六成左右民眾屬於非綠，希望下架民進黨，這代表一開始希望藍白能合作是正確的，最後沒有成功導致沒辦法爭取到更多選票。

林寬裕接著說，第二、國民黨提出來的兩岸論述，下架貪腐等等的訴求雖然都非常充足，但不敵國家的行政機器，說得再清楚，一個國家級警報或做法，就會讓很多民眾有不同想法，大環境來說對國民黨不利。

第三、自我檢討部分，南部4個縣市輸了70多萬，國民黨在南部要持續深耕，長期為地方來服務，另外有人提到年輕人選票，國民黨不是沒有年輕人選票，而是還有努力空間，麼樣盡快持續年輕化，往前走，以及部分地區組織能力等等，都還要來加強。

媒體詢問關於年輕人不認同國民黨，很大一部分是對於國民黨親中的行向不埋單。林寬裕強調，親中的標籤是別人貼的，國民黨重來不親中，國民黨親的是務實交流、對話。國民黨幫台生台胞解決問題，幫產品找市場時，就被說是親中，這並不公平。

林寬裕強調，國家認同不能被年輕族群認同有很多原因，但一定會持續加強論述，說明國民黨的一貫立場，「不是親中，是和中」。楊智伃則說，未來會透過新媒體管道，讓年輕人更能理解國民黨的理念。