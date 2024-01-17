以色列足球員亞希茲凱比賽中展示手腕繃帶上的訊息。（美聯社）

以色列足球員亞希茲凱（Sagiv Yehezkel）在土耳其的賽事之後被逮捕，因為他在比賽中做出「仇恨」的慶祝動作。亞希茲凱目前效力土超球隊Antalyaspor，他在進球慶祝的時候對鏡頭展示了手腕繃帶上的一串訊息「100 days - 10/07」，這是以色列人質被哈瑪斯組織擄走的時間。土耳其是伊斯蘭國家（教徒超過80%），亞希茲凱因此惹禍上身。

違規事件發生的時候，總教練亞欽（Sergen Yalcin）緊急把亞希茲凱換下場，球團隨後聲明亞希茲凱的行為「違反土耳其國家價值」。土耳其司法部長通奇（Yilmaz Tunç）聲明：「檢察官已對以色列球員亞希茲凱展開調查，他涉嫌以慶祝動作公開煽動仇恨，支持以色列在加薩的屠殺行動。」

亞希茲凱被捕後向警方解釋：「我支持停火，我沒有挑釁任何人，我不支持戰爭，現在加薩有以色列人質，自從我到土耳其以來，我從沒有對任何人不敬，我希望戰爭結束，這是我展示訊息的原因。」警方目前已釋放了亞希茲凱。