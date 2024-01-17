中壢仁海宮有各式平安燈宮信眾點燈祈福。(呂筱蟬攝)

農曆春節將至，各大宮廟開始受理信眾點燈祈福，南桃園信仰中心中壢仁海宮，還未到過年，點燈數已超過5萬盞，廟方今年也新增20盞3萬至6萬元不等的福燈，幾乎也被搶完。廟方觀察，今年適逢龍年，民眾對於事業、健康或求子有更多的期盼，點燈數一定會比往年增加許多。

中壢仁海宮副董事長許永昌表示，每年在農曆12月1日開放信眾點燈，服務內容包含安太歲、媽祖燈、觀音燈、財神燈、文昌燈、藥師佛燈、關聖燈、月老燈等各式平安燈，早上8點開始受理，第1天有人不到5點就來排隊，且首日的點燈人數超過3000人，其中，有虔誠信眾1家7口每年都花超過100萬元點燈祈福，庇佑全家人事業順利及平安健康。

許永昌也說，今年新增媽祖殿前平安福燈，以及觀音殿、財神爺、關聖殿前平安福燈，要價雖然3至6萬元價錢較高，幾乎也接近額滿，而一般的平安燈及安太歲300至500元不等是最多民眾選擇，預估接下來的每周假日及春節期間，將湧入大批信眾排隊點燈，總數18萬盞很快就會點完。

仁海宮今年春節活動從除夕登場，包括除夕夜開廟門信眾搶頭香、春節法會等，以及供應平安湯圓、平安餐，元宵節也有舉辦慶祝晚會。許永昌說，每年有許多民眾過年來參拜，今年首度將停車場規畫成為攤販美食區，讓民眾可以品嘗在地美食小吃，往年設置在後殿的七星平安橋也將移往停車場，只要走完平安橋，可獲金鏟子、文昌金筆吊飾等結緣文創品。