來自台中「FOND訪韓國傳統豆腐鍋」慶祝開幕，限時8天推出買一送一優惠，就算平日也吸引大批饕客搶購。（柯宗緯攝）

高雄義享時尚廣場近期陸續引進人氣餐飲品牌，來自台中「FOND訪韓國傳統豆腐鍋」慶祝開幕，限時8天推出買一送一優惠，就算平日也吸引大批饕客搶購。主打多款美味湯頭的「這一小鍋」17日開幕，即起至19日祭出打卡買一送一。此外，「鴨寮街」重新回歸北高雄，推出年菜外帶。

「鴨寮街-烤鴨點心坊」重新回歸北高雄，進駐義享時尚廣場7樓，除拿手的港式料理及點心之外，絕不能錯過的便是主打的烤櫻桃鴨一鴨多吃。（柯宗緯攝）

義享時尚廣場B2美食街15日開幕的「FOND訪韓國傳統豆腐鍋」，是台中人氣品牌，首度揮軍南下設櫃，推出8種韓式傳統豆腐鍋定食、韓國炸醬麵定食、人蔘雞定食、韓式拌飯、淋上獨家秘製蜂蜜蒜香／洋釀醬汁的韓式炸雞、辣年糕及6種飲品等多樣選擇。

為提高品牌知名度、歡慶開幕，「FOND訪韓國傳統豆腐鍋」於1月15日至18日午、晚餐時段及1月22日至25日午餐時段，推出限時8天的超狂豆腐鍋定食任選買一送一（限量）。

主打多款美味湯頭的「這一小鍋」17日開幕，即起至19日祭出打卡買一送一。（柯宗緯翻攝）

此外，個人鍋物專門店「這一小鍋」主打特色湯頭與復古氛圍，有多款經典湯頭與套餐提供選擇外，另外也提供生鮮蔬菜、霜淇淋及副餐與飲品等澎湃的自助吧讓消費者們盡情享用吃到飽，湯頭提供多達7種各式風味湯頭。

「這一小鍋」推出在Facebook或Instgram打卡或發限時動態，在1月17日至19日期間，任選單人套餐乙鍋即享買一鍋送一鍋優惠（上選梅花豬肉套餐或低卡嫩雞胸肉套餐擇一，午、晚餐各限量50名）；在1月20日至22日期間，任選單人套餐兩鍋，即享第二鍋半價（不適用鍋類及詳細活動辦法以現場說明為主，午、晚餐各限量50名）。

另外，「鴨寮街-烤鴨點心坊」重新回歸北高雄，進駐義享時尚廣場7樓，除拿手的港式料理及點心之外，絕不能錯過的便是主打的烤櫻桃鴨一鴨多吃。今年特別推出「龍年年菜外帶套組6人套餐」，內含烤鴨櫻桃鴨、麻辣／鼓味黃依魚、蒜茸蒸鮮鮑、台式佛跳牆、櫻花蝦干貝米糕、懷舊古早味豆花等多樣料理，凡於31日前預購，再加贈「開運蘿蔔糕」1盒。