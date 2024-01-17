高雄市政府為鼓勵市民提升自我及群體免疫力，特別於農曆春節前舉辦「打疫苗 週週抽好禮」活動，凡設籍高雄、今年1月1日至2月17日期間於高雄市COVID合約醫療院所或社區接種站完成新冠XBB疫苗接種者即獲得抽獎機會，週週抽出500名幸運者贈送1500元禮券，若中獎者年齡符合「18歲(含)以下或65歲(含)以上」再加碼500元禮券，另響應黃色小鴨相隔10年後重返愛河灣，將於農曆年前再加碼每週抽出80位幸運者贈送黃色小鴨公仔、運動毛巾、馬克杯等週邊商品，越早接種中獎機率越大。

目前國內COVID-19及類流感疫情處流行期，加上農曆春節連假即將到來，聚會返鄉等活動頻繁，病毒傳播風險上升，根據丹麥、荷蘭、美國等國新冠XBB疫苗最新研究，顯示接種XBB疫苗能有效預防新冠疾病，預防成人住院、門急診就醫之保護效果高達6至7成，同時相關研究也指出，即使過去曾打過「舊版」新冠疫苗，對新冠輕症和住院的保護力都已衰退至與從未打過新冠疫苗者相近。

衛生局提醒，接種疫苗後需2週才能產生足夠保護力，家中有老幼等高風險族群的民眾，請儘速接種，保護自己也保護家人，市民可就近至附近的合約醫療院所或參加職場揪團打疫苗活動，趕快完成疫苗接種，以及早獲得保護力。

除了接種疫苗外，衛生局也提醒市民務必落實勤洗手，有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。

登革熱疫情方面，高雄市1/9-1/15新增登革熱本土個案30例，感染源分別為三民區及鳳山區各8例，大寮區4例、苓雅區3例，前鎮區、小港區、鼓山區、楠梓區、大樹區、仁武區及阿蓮區各1例。截至1/15止，高雄市累計3191例本土個案，上週較上上週確診個案數下降達26.8%，其中10里逾4週未再出現登革熱確診個案，解除管制。