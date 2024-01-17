花蓮港務警察總隊長交接布達典禮，新任總隊長古瑞麟（右）。（花蓮港務警察總隊提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮兩位警察首長，花蓮縣警察局長、花蓮港務警察總隊長今天舉行新卸任交接布達典禮，縣長徐榛蔚感謝警察工作辛勞，年節將至，也請警察局統合義警、民防及友軍單位等維安力量，加強各項犯罪查處及預防作為，讓民眾可以安心、快樂平安過好年。

警察局卸、新任警局長交接典禮，由徐榛蔚主持、警政署警政委員張國雄監交，各級民意代表到場觀禮，簡單隆重。徐榛蔚恭賀卸任局長呂世明榮調桃園市政府警察局督察長，肯定呂世明任內1年來對於花蓮治安、交通工作付出。

新任局長王旭昌，警察大學第56期畢業，中央警察大學交通管理學系碩士，歷任北市警局文山第二分局長、中正第二分局分局長、大安分局分局長、保安警察第七總隊主任秘書、警政署法制室主任及航空警察局副局長等重要職務，內、外勤經歷完整，工作能力深獲各級長官稱許。

徐榛蔚期許王旭昌在肅毒、打詐及打擊黑道幫派上全力以赴，鞏固花蓮治安，年節將至，「加強重要節日安全維護工作」即將到來，也請統合義警、民防及友軍等維安力量，加強各項犯罪查處及預防作為，讓民眾可以安心、快樂平安過個好年。

同時，花蓮港務警察總隊長交接布達典禮，由警政署警政委員張國雄主持，新任總隊長古瑞麟在花蓮縣副縣長顏新章、行政院東辦中心副執行長郭應義、高檢署花蓮檢察分署檢察長洪培根、花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩、花蓮港務分公司副總經理李順益見證下宣誓並接下印信。

原任總隊長張則誠，76年踏出警校校門時，毅然選擇了花蓮港做為警職生涯的第一站，35年後因緣際會2度來到花蓮港任職，老同事相聚彌足珍惜，此次人事異動升職，總隊同仁及警友夥伴都感到相當不捨。

新任總隊長古瑞麟，中央警察大學56期畢業，曾任高雄市政府警察局新興分局等多任分局長、台南市政府警察局刑警大隊大隊長、刑事警察局偵查第六大隊大隊長及保安警察第五總隊主任秘書等要職。內外勤經歷皆豐富。