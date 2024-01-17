日本動畫大師宮﨑駿經典作《魔法公主》數位紀念版在台票房開出紅盤，不僅榮登2024開年新片票房冠軍，上映12天全台票房已飆破2000萬元，更勝《神隱少女》在台成績。片商甲上娛樂再跟吉卜力工作室爭取2張限量特典，分別為阿席達卡及小桑的「夜光片名版」海報，海報上的「魔法公主」4個字在黑暗中自帶光芒，將一路陪你過新春、照亮金龍年。

《魔法公主》中負責帶路的森林小精靈在夜裡發著光，象徵著「希望」永存，台灣片商延伸此概念，規劃一系列以「夜光」為賣點的台灣限量特典海報及夜光首映會活動，在上映首2周祭出方序中、插畫家董十行聯手打造的「台灣限定海報」，分別為A2尺寸的「阿席達卡版」與「小桑版」2款，主打夜光效果及精緻質感，吸引吉卜力迷爭相收藏。

其中片商與威秀影城獨家推出2張海報合體變1大張的A1特殊尺寸，更是全球獨家限量僅900張的夢幻逸品，套票一開賣便秒殺售罄；而這款已成絕版品的A1巨幅海報物以稀為貴，如今網路漫天喊價，一張竟飆至1萬元，仍吸引死忠鐵粉詢問，令網友驚呆。其實吉卜力授權台灣片商搭配購票贈送的實體特典，上頭皆標示「 NOT FOR SALE」（非賣品），片商也藉此機會提醒民眾不要任意在網路購買，慎防詐騙。

若沒能換到方序中設計的台灣限定海報也不用灰心，凡購買《魔法公主》上映第3周（1月19日至25日）電影票乙張，即可獲得「阿席達卡夜光片名版」限量A3海報乙張；上映第4周（1月26日至2月1日）購買電影票乙張，即可獲得「小桑夜光片名版」限量A3海報乙張，數量有限，送完為止。