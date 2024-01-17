豐邑機構攜手五峰國小舉辦藝術陪伴計畫，邀請藝術家擔任陪伴者角色，希望為偏鄉孩童量身打造一個藝術創作平台，透過藝術家在活動現場親身指導，沉浸式藝術陪伴方式，希望能夠啟發孩童們對藝術的熱愛。17日於新竹豐邑喜來登大飯店掛起小學生畫作，展現學童揮灑的創意。

豐邑機構為落實「藝術生活化、生活藝術化」美學精神，邀請五峰國小20多名高年級學生一同參與，並由藝術家夫婦楊鼎献與蔡蓉蓁擔任活動陪伴者的角色，分享自身與藝術的火花與生命故事，也陪伴學生們一起創作。

楊鼎献認為藝術陪伴不僅僅只是欣賞一幅畫，應該是美學養成教育，期待種下種子後開出有愛的花朵。楊鼎献表示在陪伴過程中得到療癒，也發現手感的溫度與力量，能啟發學童找到生命價值與意義。

豐邑機構總經理邱崇喆表示，這次活動透過藝術陪伴方式，提供偏遠地區學童多一份接觸和體驗藝術的機會，縮小了城鄉資源差距。同時也推動文化多樣化，藉由藝術創作促進社會對不同文化的理解和尊重，豐富族群多元性和包容性。

五峰國小校長朱陳國智特別用賽夏語以及泰雅語表達感謝，並表示五峰具有得天獨厚的自然環境與美感優勢，孕育出孩子們豐富的美學概念，校方鼓勵學生透過五感感受美的存在，此次感謝豐邑文教基金會及浩恩文化藝術基金會，讓五峰學子有機會參加活動。

學生們的作品與財團法人豐邑文教基金會豐藝館及浩恩文化藝術基金會合展的席德進溼水彩藝術主題畫作，即日起至2月5日，將共同展於豐邑喜來登飯店東館。