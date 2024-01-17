桃園新富客家文化協會舉行2024富岡超好玩藝市集，鄉親紛紛端出家中古董壓箱寶，其中有昭和年間最老保險證。（新富協會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園新富客家文化協會舉行2024富岡超好玩藝市集，富岡國小鎮校之寶最古支票打字機參展。（新富協會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園新富客家文化協會舉行2024富岡超好玩藝市集，鄉親紛紛端出家中古董壓箱寶。（新富協會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園新富客家文化協會將於1月20至28日的周末，在富岡舉行「2024富岡超好玩藝市集」。（新富協會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園新富客家文化協會將於1月20至28日的周末，在富岡舉行「2024富岡超好玩藝市集」。（新富協會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅富岡為全台唯一客家鐵道小鎮，為提升產業特色活絡地方，桃園新富客家文化協會將於1月20至28日的周末舉行「2024富岡超好玩藝市集」，鼓勵鄉親翻出家中古董壓箱寶參展PK，現場將設一張「老故事椅」讓參賽者上台分享展品故事，民眾可免費觀展，也可花50元購票投給喜歡的參賽者，投票即送日月潭調製香氣紅茶拿鐵，邀民眾搭火車來認識富岡。

新富協會創會理事長薛常威表示，富岡1908年設火車站，曾繁盛榮景，但隨鐵路改道，風華歲月畫上休止符，他懷抱深愛故鄉的情感，租下歷史穀倉，創立富岡故事館，長期展覽老故事活動，盼讓在地居民，說出更多不為人知的故事，讓無論是否客家族群，都能在此找到過去的記憶痕跡。

策展人廖玟晳說，新富協會今年以「富岡之最有藝思」為主題，規畫市集展覽活動，許多鄉親紛紛挖出自己心目中的壓箱寶來PK，有昭和年間最老保險證、最老保存最好的豬斗、竹藝達人手作最大竹水槍、富岡最舊派刀、50年珍藏並取名「最磨人」的石磨、最大花布客家雞、種出最大朵掛菜、最大碗發糕等。

另外，富岡國小校長李莉萍，也端出鎮校之寶最古支票打字機，最古上下課搖鈴，製作花生糖一品堂第一代蔡勝道，也翻出一甲子傳統生產花生糖超大工具、最舊的演奏弦仔等，展品琳琅滿目。

富岡竹藝大師鄭玉歲分享，富岡好久都沒有鄉親和遊客一起動起來的盛事，他期待到市集擺攤大展手藝，讓老老少少一起玩DIY。

廖玟晳提到，活動除了展覽，還安排舞樂花讚美團唱跳表演，也邀客家風味美食、童玩、藝術、文創市集擺攤。另外也要放送鄉親遊客，各種好物好康，包括只要在富岡故事館的臉書專頁、Google地圖打卡按讚評論，就送最新研發美味「好客桔事餅」、遊客買票、投票就送日月潭調製香氣紅茶拿鐵、還有免費送蜜糖祝福解籤攤位等。

此外，協會更在現場設置一張「老故事椅」，讓參賽人上台分享展寶故事，並能藉此拉遊客買票、投票搶前三名獎金。歡迎大家1月20至28日每逢周休二日，坐火車來認識富岡，看展覽、逛市集、吃吃喝喝、投票支持心中富岡之最。