新北市眷村文化園區空軍三重一村除OT委外營運，其中25戶眷舍仍由新北市文化局自行營運，21戶已成功標租給設計、藝術、建築、生活類業者進駐，目前尚有4戶眷舍標租，標租徵件即起至1月30日，每月租金底價約5000元至1萬2000元。

文化局表示，空軍三重一村眷舍標租，著重申請人的營運、空間規畫、以及與眷村文化的關聯性和回饋，因眷舍現為空屋狀態，為鼓勵產業進駐，特別提供6個月的優惠減免租金，讓承租戶有更充裕的整備期。

文化局表示，空軍三重一村自營區眷舍，近2年陸續標租，去年年底得標的5承租戶經營面向多元，包含出版「寶島搜神」的角斯創意公司，未來將結合三重宮廟特色，舉辦在地民俗故事展。

律師蔣佩珊偕同合作夥伴提供法律諮詢及皮件修補服務，延續眷村互助及惜物精神；峰垠公司專精軍風用品設計銷售，可望延伸眷村軍事意象；具有歷史建築營運經驗的科智享股份有限公司，將開設手作花草植物課程，鼓勵高齡長者參與社區活動及走讀；擅長以戲劇、職涯導引陪伴孩子的逆風劇團，將在此讓青少年學習職業技能，開設咖啡店提供實踐場域。

本次標租4戶眷舍，位於公園旁，窗外即有綠意，格局屬狹長型，適合前店後廠，各戶總樓地板面積約18至36坪，每月租金底價約5000元至1萬2000元，租期3年，等標期間每周一至周三下午開放場勘。標租公告刊載於文化局官網-活動公告-採購公告（www.culture.ntpc.gov.tw）洽詢窗口：02-29791816分機16原先生。