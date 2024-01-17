高雄市永安區興達路17日下午3時許傳出一起工安意外，消防局人員到場救援，圖為事故現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市永安區興達路17日下午3時許傳出一起工安意外，消防局到場將清理魚塭的2名男工人送醫，其中一名37歲蔡姓男子送醫時OHCA（到院前心肺功能停止）。

警消初步調查，當時這兩名工人包含61歲熊姓男子與37歲蔡姓男子在清理漁電共生的魚塭，在進入陰井工作時疑似吸入沼氣，所以陷入意識不清。消防局人員到場將兩名傷者送醫，1人OHCA，另一人意識不清。

至於為何會發生工安意外，還待相關部門調查。