民進黨今召開選後第一場中常會，據轉述，因爲這次民進黨選舉時跟選後，都受到抖音、短影音等網路工具衝擊；中常委立委會中意見不一，王定宇認為，不是禁止不禁止的問題，而是未來應考慮用國家安全的方向跟層次去看待這些網路工具；許淑華則認為，這個現象不可逆，應該正視面對它。

據轉述，民進黨祕書長許立明下午與媒體告別時，媒體提到會改變民進黨不使用抖音的態度嗎？許立明說，這個他沒辦法確定，這個對民進黨是個困難的議題，美國有些州是禁掉，這個會引起蠻大反彈，禁也不能禁，用也不能用，是否採取其他新媒體例如YT等新影音加強。

據轉述，許立明黨務報告時指出，選後這幾天，大家都有一些檢討，黨也都在收集，也都有聽到。第一個，針對年輕人的部分，的確是未來必須要嚴肅去面對、加強，包含對於「後太陽花世代」。

許說，其實時間再過很快，他們都覺得太陽花世代是年輕人，其實現在也大概三、四十歲了，接下來更年輕的、擁有投票權的，事實上都已經是後太陽花時代了。

他認為每個世代都有其不同的焦慮、問題是如何進一步跟更年輕的世代進行對話與溝通。此外，整個選舉過程中，如何真正跟公民社會、公民團體進行合作與對話，相信也是非常重要的課題。

他說，包含像有候選人昨天提到的，不管是公職或黨部，對於社群的經營，應該把它當作是一個例行、日常化，而不是到選舉的時候才去處理，這一點說的很對，也是應該去加強的部分。

此外，據轉述，會中中常委立委王定宇指出，未來要如何用國家安全的方向跟層次去看待這些網路工具，不是禁或不禁的問題，應該參考歐美意見與做法。

不過許淑華有不同意見，她說很多年輕人都在使用這些工具，如何借用這些工具跟他們溝通，不要去切開，而是直接面對它，因為這些現象不可逆，要正視面對因應。