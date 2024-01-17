方仰寧就任警專校長，推5大工作主軸。（警方提供）

台灣警察專科學校17日進行新任校長布達，由警政署警政委員方仰寧接任，警政署副署長詹永茂監交，原本擔任台南市警局長的方仰寧，2022年九合一大選前夕發生88槍擊案，方為此負責轉調內勤，沉潛1年後才接任校長職務。

方仰寧是警大行政警察學系50期畢業，警大行政警察學系研究所碩士。歷任北市中正一分局長、警政署交通組組長、屏東、彰化及台南警察局局長，學歷、經驗及涵養俱佳，工作積極認真，富有領導能力，深獲各級長官肯定。

警政署此次指派方接任警專，就是希望借重其豐富的外勤經驗，發揮其長才，引導實務融入警專教學，讓學生畢業後能迅速接軌職場工作，達成學、用合一的目標。

方仰寧表示，就職後將全力做好基層警察人員的教育奠基，期許能為國家培育出優秀、適格的警消、海巡人員，並提昇警察工作、服務之品質與各項執勤安全。

他也提出未來將推動的五大工作主軸：一、提升教、職人員之教學熱忱及工作士氣。二、充實科技教學設備及改善教學訓練環境。三、強化警察學術理論與實務之鍊結與融合。四、落實民主法治人權觀念及性別平等教育。五、完備警察技能及溝通能力無縫接軌實務。

方仰寧期許，在現有基礎下，持續強化學生對於基層警察、消防、海巡人員等工作之正確觀念及態度，教導學生專業學識與技能，建立其對警察工作的認同感及使命感，使學生畢業後能迅速適應並勝任職場工作，以符合社會大眾之期待。