圖/台中市政府提供

台中市政府為推廣台中豐沛的糕餅文化，並滿足民眾農曆年前伴手禮採購需求，將於1月20日在「餅窟」豐原區博愛街舉辦「手作嘉年華」，4場次手作體驗共限量200名，僅開放現場免費報名參加，並結合30家優質伴手禮業者推出市集活動，歡迎民眾到豐原歡度好玩、好吃又好買的周末。

經發局長張峯源表示，台中糕餅發揚於「黃金三角」，包含豐原、大甲及市區自由路，其中豐原擁有多家百年老店、聞名全國，歷史悠久素有「餅窟」美稱，發展至今已融合中西文化，創意無限。市府推廣糕餅及伴手禮產業除刺激消費、拓展商機外，也著重產業文化傳承與扎根，這次活動市集結合手作嘉年華，在「糕餅發源地體驗糕餅樂趣」，要讓民眾成為「一日糕餅師」，以寓教於樂方式感受「糕餅之都」的魅力。

經發局說明，適逢年節採買旺季，市集活動募集30家優質業者，包含在地薔薇派、豐巢坊、蘭馨堂，以及糕餅類元明商店、大新太陽堂，創意餅乾點心類ㄛ店、旅人票亭、豬寶妹、熊介巧等，還有澎沛萃茶、橙舍、以諾莊園等優質伴手禮，好吃好買、應有盡有。為刺激消費，當天現場祭出限量「消費500換600消費券」，消費累積滿3000元兌換限量單人多功能美食料理快煮鍋，消費累積每滿500元還有機會抽70吋液晶電視及Dyson吸塵器，歡迎民眾踴躍參加享好康。

經發局表示，手作體驗邀請豐原在地「豐巢坊」與「薔薇派」，分別代表經典與創意產品，提供「紅麵龜」及「派點」各2梯次手作體驗，每梯次50名、共200個名額；豐巢坊體驗時間為14時及15時，薔薇派體驗時間為16時及17時，每梯次須於前30分鐘至服務台領取號碼牌，每人限領一張、發完為止，歡迎民眾踴躍報名DIY體驗