受特斯拉最新一波降價打擊，本周一在香港掛牌的小鵬汽車股價崩跌逾9%。理想汽車跟進價格，股價跌逾4%。
花旗出具報告，以中國市場供過於求、同業競爭激烈，以及特斯拉恐引爆價格戰為由，將小鵬汽車的目標價從41港元調降至39.6港元，並維持「賣出」評級。
這把火現在燒向歐洲。特斯拉宣布Model Y Long Range和Model Y Performance在德國的售價分別調降5,000歐元，至49,990歐元和55,990歐元，相當於分別降價9%和8.1%。
根據特斯拉官網，Model Y Rear-Wheel Drive價格亦調降1,900 歐元或4.2%，至42,990歐元。
葉門胡塞武裝組織頻繁攻擊紅海船隻，迫使許多船商改而繞道航程多出40%的非洲好望角，導致運價急升和交貨延遲。特斯拉上周宣布，由於零組件供應不及，其柏林廠大部分生產將於1月29日至2月11日停工。
德國的電動車補貼計畫原定於2024年底落日，但卻在上個月提前終止，料將使德國汽車製造商的情況雪上加霜。這些德國公司本就難以將價格壓低到足以和中國和美國對手競爭。
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