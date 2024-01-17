Global Mall環球新左營車站2023年業績突破4.5億元大關，相較前一年度增加近4成，也創下開店10年來新高。為搶攻春節檔期買氣，推出應景福袋「開運福袋三重抽」，最大獎祭出「陸海空旅遊行程」，有機會抽中法國巴黎10日遊、地中海郵輪榮耀號日本4日遊、環島之星迪士尼列車、清空購物車1萬元等好禮。

Global Mall新左營車站1月18日至2月25日展開的春節檔期《龍轉好運》，今年聚焦多元、全通路兩大主軸，加碼祭新春開運四大回饋，首度推出「餐飲月月滿額贈」於指定餐飲刷Global Mall聯名卡當月累計滿1,500元送100元電子商品禮券、「點數、禮券多重回饋」刷Global Mall聯名卡綁定GMpay單筆消費滿2,000元最高送200元＋150點，最高回饋率12％，以及全通路消費同累滿萬元送千點，只要於新左營車站及環球Online皆有消費，累計滿1萬元即可獲限量1000點回饋。

新春必買的福袋，Global Mall新左營車站初一起推「龍轉好運新春福袋」，以一站美食娛樂體驗為主題，限量50份，每袋688元，內含500元禮券、Boulder Space圓石空間攀岩場單次體驗入場券、娜米拉烘焙200元抵用券、實用生活用品等，每袋價值超過千元，更加碼福袋抽獎，福袋內放置摸彩券，有機會抽中烤箱、多功能煮鍋等多項價值超過千元的繽紛小家電（共抽出5名），以及麵屋武藏拉麵一年份（價值超過3,000元，共抽出3名），最適合春遊暢玩試手氣，預計年節檔期業績成長10％。

此外，購買初一福袋之顧客，還可參與Global Mall全台福袋「陸海空旅遊行程」之抽獎，只要購買福袋可獲刮刮卡乙張，立即刮即有機會抽中法國巴黎10日遊（價值150,000元，抽1名）、亞洲最大旗艦郵輪-地中海郵輪榮耀號日本沖繩、宮古島4日遊（價值18,900元，抽3名）、環島之星迪士尼列車-阿里山英迪格酒店2天（價值8,990元，抽16名），共抽出20名、總價值35萬元。

而購買福袋之會員，還可參加環球Online清空購物車，只要於活動期間登入環球Online並挑選喜愛商品加入購物車，將有機會抽中購物車清空購物金10,000元（抽2名），多重福袋好康一次享。