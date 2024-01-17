繼京鼎遭駭客入侵之後，科技業又被駭，上市PCB大廠恩德發布重大訊息指出，部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。

公司強調，目前初步評估對公司運作無重大影響，對所有網域(頁)及相關檔案做全面徹底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即能以日常備份資料復原運作。

至於改善情形及未來因應措施，恩德表示，後續持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。恩德股價今重挫0.85元（或5.59%）至14.35元，目前恩德官網仍當機中，無法進入。

京鼎16日傳出遭駭消息，行徑相當囂張，在京鼎官網留下大量訊息，除了告知京鼎的客戶，已經掌握機密資料，如果京鼎不願付款就會被公開，駭客還嗆聲京鼎員工，「如果管理層不聯繫我們，你們將失去工作，我們能徹底摧毀京鼎的資料庫，無法恢復。」

事發後，京鼎進行緊急處理，發布重訊表示對營運無重大影響，公司也與調查局聯繫，已立案追查事發經過。