中央氣象署今日舉行記者會說明2024年工作展望，署長程家平表示，今年要完成每個縣市都設置有人氣象站的目標，將啟用苗栗後龍與雲林古坑站，並持續提升預報技術與效能，新增「颱風暴風圈最早抵達時間預估」，若可能放颱風假時，讓決策單位更早掌握資料。

程家平說，苗栗後龍氣象站預計今年6月完工啟用，雲林古坑氣象站預計年9月完工啟用，完成每一縣市皆設置有人氣象站的拼圖。雷達站部分，宜蘭及雲林降雨雷達預計今年底建置完成，提供雲嘉南及宜蘭地區每2分鐘、解析度250公尺雷達資料，提升雨量估測精準度及預報能力。

程家平指出，監測預報能力改善，是氣象署持續進行的事，今年颱風數值模式（TWRF）提高解析度，由大網格15公里提升為10公里，小網格3公里提升為2公里，並改善颱風路徑預報，目標以5天颱風路徑預報誤差由現行321公里減少至267公里。

氣象署今年將新增颱風暴風圈最早抵達時間預估，提供風險耐受度低的使用者，提早因應暴風圈抵達前防範，並於縣市連線時強化颱風暴風圈抵達、通過與與影響時程溝通。氣象署持續強化颱風機率與不確定性預報，包括颱風路徑潛勢機率、颱風7級風侵襲機率、颱風七級風暴風圈通過機率等。

因應政府防災與地方停班課決策所需都會與沿海地區精緻化的風力預測，今年颱風季起，辦理颱風警報期間沿海地區風力預報試辦作業，於縣市連線時強化精緻化颱風風力與共同生活圈風雨影響溝通。

氣象署也與農業部合作，推動智慧海象服務，延長洋面預報服務時效，遠、近海海面預報由3日延長為5日；鄉鎮沿海預報由2日延長為3日。另新增潮流及魚種預報等加值產品，增加烏魚漁場預報，提供漁民出海參考，增加漁獲效益。