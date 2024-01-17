疾管署16日、17日下午連兩天召開記者會，公布高端疫苗採購合約。不過公布之後，各界陸續發現合約中的貓膩，包含像還沒取得製造許可前就決定售價等等。對此，前立委郭正亮表示，高端合約中完全沒有品管管理、抽檢等規範，還直接寫出定價881元，非常奇怪，國民黨應該到立法院要求開秘密會議，檢視專家會議的資料。

郭正亮今(17日)中午在中天節目《綠也掀桌》表示，高端合約中有很不可思議的現象，契約中沒有品管要求，一般來說，交完貨要驗貨，驗不過或是沒有所稱的成效，就可以要求賠償，但高端契約完全沒有。

郭正亮指出，高端的合約是通過EUA後就批准製造，也就是通過專家審查實驗室數據後，就能批量製造，但開始製作後只有將首批製造的疫苗送到食藥署檢驗，當時還發現封裝有點小問題送回去改，「之後就沒有了，有人這樣做買賣的嗎？後面偷工減料誰會知道？」批號之後也沒有做抽檢，驗貨之後的種種問題管理，完全沒有規範。

對於高端價格，郭正亮也提到，契約中直接寫出881元，那問題是這個價格是怎麼通過？顯然還有一些資料要公佈，包括專家會議的核定過程。郭正亮認為，後續的問題要在立法院，國民黨可以開秘密會議，要求把專家會議資料拿出來檢視。

郭提到，國民黨立委賴士葆、準立委徐巧芯就質疑EUA如何通過的問題，另外還有一些人是關注疫苗價格的問題，這些都沒有寫在合約裡，也沒有提到品管管理，合約寫的很奇怪。

郭正亮表示，政府根本沒有要驗貨，理由就是高端比照BNT跟AZ，當時這兩種是國際疫苗，買了就送過來、不用驗貨，就是用這個邏輯，但我們是相信輝瑞的製造信用，若對高端不信任，就應該要求驗貨、品管管理，但食藥署只有在第一批批號出來後做抽檢。