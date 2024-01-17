中國大陸外交部發言人毛寧17日主持例行記者會。有記者提問，台媒援引知情人士消息稱， 此次諾魯突襲式斷交係該國某前總統幕後操盤，在台評估協商諾魯索要經濟援助之際，大陸乘虛而入，對此，毛寧表示，諾魯政府承認一個中國原則，與台灣斷交，願與中國復交，是諾魯政府內閣的集體決定，是諾魯作為主權國家獨立自主作出的正確選擇。

毛寧指出，中方注意到，諾魯國會昨天全票通過決議，支持、核可並確認諾魯政府與中國復交的決定，將致力於發展諾中外交關係，開展兩個主權國家之間的友好合作。這再次充分說明一個中國原則是人心所向、大勢所趨。

毛寧指出，所謂「知情人士」的言論完全是以小人之心度人。對於那些慣於開展「金元外交」的人來說，要知道世界上有些東西是金錢買不到的。

毛寧強調，一個中國原則是一條不可交易的基本準則，也是國際社會的普遍共識。中國是世界第二大經濟體，與中國恢復和發展外交關係，開展各領域務實合作，前景十分廣闊，必將為諾魯帶來前所未有的發展機遇。