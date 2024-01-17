桃園市經發局推年節特色禮包，600元年貨下殺299元，20日早上10點半線上開賣。（經發局提供／蔡依珍桃園傳真）

年節將至，桃園市經發局串聯全桃園各大公有市場，推出12款年節特色美食禮包，價值600元年貨全部下殺特價只要299元，鹽水雞、甘蔗雞、客家大湯圓、年糕、滷味等應有盡有，預計20日10點半網上開賣，每組限量60套，錯過不再，邀請民眾趕緊來搶購。

經濟發展局表示，桃園市民向來習慣在傳統市場挑選食材自煮年菜，或是直接採買熱門熟食。為了更貼近市民需求，今年特別串聯全市公有市場與伴手禮協會，推出線上及實體的年貨採買活動，讓整個桃園都成為市民的年貨大街，各種年貨應有盡有，一次滿足所有購物需求，預估將帶動近1億的營業額。

其中各市場推出的線上特色年節禮包，匯集過去「桃園上好攤」以及經濟部「樂活名攤」星級獲獎優質商品，12款市場美食原價超過600元，現在只要299元即可購入，像是新永和禮包有雞大王鹽水雞（半隻）、日月香肉鬆蜜汁厚片豬肉乾、如是果養生堅果舖海苔杏仁片；八德禮包有雞世家雞半隻、芬鳳水果行日本juice福袋一袋；大湳禮包有蕙晟黑豬肉真空包裝香腸（6條）、何包蛋柑仔店綜合堅果一包、碧綠青菜鋪；大園禮包有小蘭雞捲、萬佳香肉鬆肉乾組合包、玉苓手工高麗菜鮮肉水餃（40顆）。

興國禮包有阿香雞肉玉米雞（半隻）、小周水果站；新明禮包有湯圓之家客家大湯圓（12顆）、原味年糕（一斤）、二姊年節小菜；龍潭禮包有傳香雞甘蔗雞（半隻）、紅蔥油、辣椒醬、天字號手工招牌水餃34顆；楊梅禮包有香圓食品年糕、粄哥客家大湯圓（10顆）、新龍小吃鹽水雞（半隻）等，保證物超所值。

經發局指出，民眾透過線上下單後將獲得兌換券，引導消費者返回市場兌換及購物，同時，眾多市場攤商也推出年節優惠促銷，邀請市民到公有市場找好康。