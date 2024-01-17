自行創業是很多人的夢想，但是當老闆從來不簡單，事業成功前，必然遭遇沉重的壓力，如果沒有很強的抗壓能力，很可能雄心壯志就會被擊垮，《搜狐網》點名4血型+星座組合的人，天生具有白手起家的潛質，他們靠著進取心和做事能力，最終讓自己達成夢想。

▌O型血型+處女座

O型人的進取心加上處女座嚴謹認真、富於探索的精神，讓他們有壯志雄心做一番大事，也能找到素合理的路徑向目標前進，他們頭腦非常靈活，處理事情冷靜沉著，思維周密，而且頗有韌性。

嚴於律己的處女座創業時，也許會選擇保守行業，但絕對不會遊走在法律的灰色地帶，他們的事業也許初期不順，但只要堅持，慢慢累積，一定能有所作為。

▌AB型血型+摩羯座

AB型血摩羯座是堅定的理想主義者，而且是典型的智慧型人才，有敏銳的洞察力和戰略分析能力，同時，儘管給別人的印象略顯古板，但人情練達，處理人際關係游刃有餘，摩羯座特質沖淡了AB型人的浮躁，變得踏實而謹慎，穩紮穩打，步步為營。

他們的人生早期運勢並不興旺，可能三十歲還處於創業初期沒有成就，但隨著人生閱歷的成熟和運勢走高，AB型血摩羯座中年後的成功機率非常高。

▌A型血型+獅子座

A型人是優秀的管理型人才，獅子座具有領導欲和領導才能，兩者相加如虎添翼，會是精明的管理者，他們很會拿捏分寸，讓下屬感覺既是朋友也是老闆，能激發員工潛力，緊密團結下屬，讓他們發揮所有光與熱，A型獅子座無論自主創業或當受薪族，都能有所作為。

▌B型血型+巨蟹座

巨蟹座做事細膩，善於照顧別人，是從事服務行業的高手，事必躬親的作風能讓工作每個細節不會有疏漏，他們有出色的經商才能，事業都是一步步從小發展起來的，每步都踏實穩妥。

不過，巨蟹座謹小慎微，膽子不夠大，容易錯失事業拓展的機會，但B型人天生的膽大和超強的決斷力，可以彌補這一點，而且B型人單純外表下有著洞察人世的心，這些都是B型巨蟹座在生意上成功的資本。