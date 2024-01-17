新北市板橋區文化路二段與民生路二段口，今天（17日）下午1時許，發生一起救護車出勤遭撞擊的車禍事故，當時救護車執行緊急救護案件，行經該路口遇到紅燈，鳴笛緩慢通過，沒想到突然遭到一輛機車從右側撞擊，所幸機車上情侶兩人只受到輕傷，警方獲報到場，將依法開出罰單。

當時消防局的救護車，出勤緊急救護案件，行經該事故路口，因為遇到紅燈，當時路口車輛都減速停下讓救護車通行，救護車駕駛也鳴笛緩慢的小心通過，沒想到已經過了路口一半，突然一輛機車從右側撞上，機車上一對情侶當場倒地，所幸傷勢並不嚴重。

救護車出勤遭機車撞擊。（翻攝畫面）

警方獲報到場，立即疏導現場車流，情侶2人都沒送醫，調閱監視器發現，賴姓騎士（26歲）載著女友，行經該路口時，未注意前車狀況，才會發生碰撞事故，雙方駕駛都沒有喝酒，警方針對駕駛賴男之行為，將依違反道路交通管理處罰條例第45條2項處新臺幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。