民進黨今召開選後第一場中常會，民進黨祕書長許立明請辭獲准，會後他與記者話別時提到，對於政權輪替過程中，與府院黨黨團一些被針對性的見縫插針的內部矛盾，過去一年都沒有發生，也沒有摩擦。

許立明去年1月18日就任黨祕書長，今日就職剛好滿一年，他除了在中常會向黨主席賴清德請辭外，也於會後到記者室跟媒體告別。

許立明說，前年跟賴清德有談到，縣市長選得不好，總統選舉路是困難重重，本來就是上來幫忙選舉，完成選舉的任務，任務結束，他想就要回家了；許強調，就單純回家，先把身體顧好比較重要」，「中年北飄，一年為限」。

談到這次選舉檢討，許立明說，要檢討的項目很多，除了如何進一步跟未來年輕世代，做更有效、直接、更有同理心的溝通，未來勢必是一個重點。而國會選舉結果也顯示需要在組織面更加更加落實，也著眼未來，培養更多的年輕人。

許立明表示，他離開後，要檢討的部分蠻多，檢討報告會由兩位副祕書長負責，但他還是會參與，並對於選取歷程提供說明。

許立明也自嘲他是「老南男」，離開台北一段時間了，這次選舉，大家都是邊整隊、邊前進，幾乎每個人都是身兼二職，要處理黨部及競選總部。也感謝總統蔡英文。

對於年輕選票，許立明也說，這些天大家反應的問題，他們都有聽到，特別是要學著跟年輕人、更直接、舉同理心的溝通，至於相關技術如何使用年輕人聽得懂的語言，及所接近的通路，也要加強。