南投市長張嘉哲17日表示，目前規畫收費停車格共有711個，每小時預訂收費20元，民眾可選擇超商、行動支付或收費亭繳費。曾雪蒨攝

南投市長張嘉哲17日宣布，3月1日起，南投市路邊停車格與路外停車場將開始收費，初步收費停車格共有711個，每小時預訂收費20元，繳費可選擇超商、行動支付或收費亭，相當多元。

張嘉哲表示，原定最快2023年底前進行路邊停車收費的計畫，因為硬體設備建置不及，經積極趕工，目前1月31日第一階段路邊停車收費與路外停車場，將完成收費設備建置工作，2月進行為期1個月的試營運，3月開始全面收費。

南投市公所說，目前南投市區規畫收費的停車格共有711個，其中路邊停車格500個，路外停車格211個。

收費部分，南投市公所暫定收費價格為每小時20元，繳費方式相當多元，包含最基本的繳費機、運用APP綁信用卡（LinePay、街口支付等）、4大便利超商繳納、eTag支付，以及前往市公所指定委託繳納處或合作店家繳費皆可。

張嘉哲市長表示，路邊停車格收費，有人支持，有人有不同聲音，但停車收費是1個城市發展重要的第1步，呼籲大家共同配合，一起維護南投市的交通與生活環境。