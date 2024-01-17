香港女星梁洛施曾和擁有千億身家的李嘉誠之子李澤楷交往4年，期間未婚生下3子，2011年宣布分手。近日，梁洛施受訪首談情感生活，更大方透露當年沒嫁李澤楷的原因。

最近梁洛施在節目《魯豫有約》首度敞開心胸暢談昔日的感情，承認當時是戀愛腦，覺得李澤楷是今生摯愛，便不顧媽媽的提醒，一頭栽進這段戀愛，演藝事業因此暫停；梁洛施現在回想起來，不會為這個決定感到後悔，人生重來一次還是會走相同的路，因為她很渴望有自己的家庭，覺得全力把心思放在孩子身上很值得。

被問到當時有沒有想婚，梁洛施大方地坦承：「那個時候當然想，但是不能強求，因為他（李澤楷）太受女人歡迎，那樣我就接受不了，所以我想活得有底氣。」梁洛施透露和李澤楷分手後，目前是孩子的父母關係，兩人相處得滿好。

梁洛施想要活得有底氣，決定與李澤楷分手。（圖／微博@梁洛施）

主持人問當時是否有被各界的議論聲影響，梁洛施回應沒那麼誇張，「他是真的很富有，但是我真的沒想，就我愛他就是愛他，就這麼簡單，但外面的聲音就寫得很複雜。」梁洛施稱自己花了很長時間走出來，認清自己，又緊張又開心，現在對事業的想法是準備好了，「現在開始也不遲，因為我熱愛我的工作。」