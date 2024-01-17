回應媒體有關台灣電力政策的提問，許勝雄表示，自己對於政府的政策已經不太談了，但可以這樣來看，未來是一個地球、二個標準、3個生產區塊，所謂的3個生產區塊是指，亞洲、北美和歐盟。台電產生巨大的虧損，到最後仍然是由全民買單，所以，應該讓台電能有合理的成本和健康營運。因此，台灣是否只靠綠能就能維持穩定合理電價，這是可以去思考的。現在全世界都在談小型的核融合發電機制，技術應該可以解決，若核廢料可以有效處理，將影響降到最低，是有利於競爭力提升。台灣是海島型經濟，若能源都要仰賴進口，這樣對能源政策會是很大的衝擊，企業也無法擁有一個有競爭力的成本。