農曆春節馬上就要到了，除了要回家鄉團聚圍爐外，要準備多大包的紅包也是一個苦惱的問題。有人妻透露，自己的收入約是先生的2倍以上，結果婆婆意外得知收入後，竟主動開口要非常大包的紅包，甚至要求一起包給小姑，讓人妻超傻眼。

一名人妻今（17）日在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己在台積電上班，收入是先生的2倍多，去年報稅時意外被婆婆得知收入，沒想到她竟主動要媳婦準備一人一包8萬8千元的大紅包給公婆，且先生的妹妹尚未出嫁，所以也要求必須準備3萬6千元的紅包，讓該名人妻傻眼直呼「關我屁事啊！」

其他人看完後都怒轟「包吧，顏色換一下」、「這比搶銀行還快」、「不要臉，天下無敵」、「神經，跟她說夢裡什麼都有」、「真敢開口」、「這是把妳當提款機」、「現在的婆婆，怎麼那麼喜歡說夢話」、「吃相有夠難看，怎麼有臉敢這樣開口，紅包裡面塞報紙給比較快」、「包紅包是個人心意，用討的就難看了」。

也有人說「這種的老公都不說話，有夠扯」、「真的很敢要，叫他兒子包就好」、「自己的爸媽自己的孩子處理，誰理他」、「包600就好，跟他說養小孩很花錢」、「你公婆叫你老公自己包，你包給你自己父母就好」、「包兩包，一包放錢給公婆，一包放離婚書給老公」。