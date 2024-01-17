去年震撼溫網的俄國16歲女將安德瑞娃（Mirra Andreeva）今年又在澳網次輪發威，扳倒女單第6種子嘉柏（Ons Jabeur），並且是毫不留情以6-0、6-2痛宰，破了對手5個發球局。安德瑞娃說：「我第一盤打得很棒，老實說完全超乎我的預料。」安德瑞娃首輪也是直落二拍落美國女將佩拉（Bernarda Pera），同樣是破了5個發球局。

今年29歲的「非洲一姊」嘉柏來自北非突尼西亞（阿拉伯人），她來過台灣比賽，賽前世界排名第6，安德瑞娃以前也是把她視為偶像。安德瑞娃說：「我賽前真的非常緊張，我深受嘉柏的打球方式啟發，在我加入職業女網WTA之前，我一直都會看她的比賽，現在我獲得和她交手的機會。」

嘉柏的攻擊完全無法威脅安德瑞娃，第一發的得分率低至42%，只保住兩個發球局。安德瑞娃去年才在此地參加青少年比賽，這次賽前她已打到世界排名第47。

安德瑞娃原先有機會挑戰成為史上最年幼的溫網8強選手，結果在6-3、4-1的優勢下遭到美國女將琪絲（Madison Keys）大逆轉。安德瑞娃生於2007年，她要到今年4月底才滿17歲。這是她首次在大滿貫拿到6-0，亦是首次扳倒世界前10的對手。