有少女疑似被押到KTV遭他人毆打，甚至被丟塑膠、鐵製水壺砸頭。（翻攝自臉書爆料公社二社）

現在的屁孩那麼兇！有網友在網上分享1段影片，有少女在KTV內先是不斷賞自己巴掌後，又遭其他少男、少女揮拳敲頭，以及砸塑膠、鐵製水壺，恐怖、惡劣的行為都被錄下；對此，網友看完影片不只氣憤，也很擔憂表示「多人打一個真的很丟臉」、「+9蝦妹專挑軟柿子，真的沒多厲害」、「看了好煩喔，真的好擔心以後小孩的未來」。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳1段1分多鐘影片，從影片中可見有位綠衣少女在KTV包廂裡面，一旁有少女吆喝「大力打，開始打」，便看見綠衣少女猛對自己的臉甩了15下巴掌，然而，一旁的少女則認為打太小力，還說「我們打一次給妳看好不好」，便看見1名戴眼鏡少女對綠衣少女甩巴掌。

有少女疑似被押到KTV遭他人毆打，甚至被丟塑膠、鐵製水壺砸頭。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

有少女疑似被押到KTV遭他人毆打，甚至被丟塑膠、鐵製水壺砸頭。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

此時，1名穿著露背小可愛，右臂刺青的少女直接抓起綠衣少女頭髮要求跪下道歉，待綠衣少女跪下道歉後，竟直接連飆髒話，並且就對綠衣少女頭部猛敲6拳，只見綠衣少女用守護著頭，然而刺青少女還拿起一旁塑膠水壺就往綠衣少女潑砸，而一直在旁觀看的戴眼鏡少女也對著綠衣少女揮拳，並且拿了鐵製水壺砸過去，但疑似力道太猛，整個人滑倒慘摔在地；而影片中也寫著一段文字「『飛妹』押人去KTV虐給『乾哥』看」。

影片在網上曝光後，網友全罵翻紛紛留言表示，「89的世界很難懂」、「又要被肉搜了」、「現在的屁孩那麼兇」、「我只注意到打人妹妹很兇」、「為什麼要這樣，小小年紀」、「多人打一個真的很丟臉」、「+9蝦妹專挑軟柿子，真的沒多厲害」、「垃圾89丟奶茶還跌倒可悲啊」、「現在小孩怎麼那麼可惡」、「看了好煩喔，真的好擔心以後小孩的未來」。