桃園市長張善政今在市政會議接受工務局呈獻榮獲銓敘部112年公務人員傑出貢獻獎-團體獎時表示，公務人員傑出貢獻獎是由銓敘部主辦，為公務人員最高榮譽，本次得獎內容主要是桃園公園建設，名為「蛻變翻轉中新桃園-桃園市政府工務局公園獲國內外大獎」，他對工務局的辛勤努力給予高度肯定，也呼籲繼續發揮巧思，以小錢為市民帶來大幸福。

張善政提到，桃園配合衛福部於去年修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，並透過「公園適性委員會」廣納當地民眾意見，積極進行公園的各項工程改善，加上工務局的用心與巧思，以生活遊憩為出發點興建共融式遊戲場，完善公園的設計，成為此次獲獎的亮點，打破過去對僅能透過開闢道路、土地收購等高成本建設才能完善環境的印象。

桃園市工務局今呈獻榮獲銓敘部112年公務人員傑出貢獻獎團體獎給桃園市長張善政。（蔡依珍攝）

張善政也提到，昨視察「中壢區龍東路南側新設實體人行道工程」，雖然該工程僅長不到100公尺，但有立法委員魯明哲及市議員舒翠玲、王仙蓮、謝美英、彭俊豪等多名議員都親自前來關心，顯示即使是小規模的工程對當地居民也有深刻的意義。他鼓勵工務局的同仁，除了投入大成本的道路建設外，也要細心體察民意，花小錢做民眾有感的事情，期勉所有局處共同努力讓桃園變得更美好。

桃園市工務局今呈獻榮獲銓敘部112年公務人員傑出貢獻獎團體獎給桃園市長張善政。（蔡依珍攝）

工務局副局長陳智仁表示，為響應聯合國兒童友善城市治理方向，推動遊戲場分級制度，依據遊戲場規模、服務範圍分為「全市旗艦型」、「地區旗艦型」、「核心型」及「衛星型」，並以無障礙環境、豐富性、挑戰性、安全性、特色性、自然性及服務完整性等七大指標進行規畫，分別訂定具體推動目標，完善桃園市遊戲場佈局藍圖，為來也積極參與各項競賽並廣獲國內外大獎，對桃園的行銷，城市的建設都起到一定的幫助。