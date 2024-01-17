屏東東港鎮公所日前正式公告標售舊公所土地，占地約520坪，1坪底價27萬5000元，將於2月2日開標，若標售成功，至少為公所進帳1億4000餘萬。（謝佳潾攝）

屏東東港鎮公所日前正式公告標售舊公所土地，占地約520坪，1坪底價27萬5000元，將於2月2日開標，若標售成功，至少為公所進帳1億4000餘萬，適時緩解吃緊的財力問題，而公所有意將該筆經費用於生命紀念園區擴建，但有民眾則期待做社會福利使用。

東港鎮雖是漁業及觀光大鎮，但不似鄰近鄉鎮有回饋金可使用，所以鎮公所除基本稅收外並沒有其他收入，長年來一直處於財力吃緊的狀況，平均每年支出約3億的基本預算後，幾乎都沒有剩餘款可使用，因此近日公所公告標售舊公所土地的訊息一出後，在地方掀起一陣熱議。

前年7月，位在船頭路的公所新大樓落成後，位在中山路的舊公所便閒置待標售，近日漫長的行政流程終於跑完，公所正式公告標售占地約520坪的舊公所土地，1坪底價27萬5000元，公所計算，若順利標出，至少為公所進帳1億4000餘萬。

有民眾發現，去年靠近東港堤防一帶的縣有地，以1坪約35萬的高價標售出去，而舊公所地段更好，鄰近學校、醫院，生活機能又方便，不是蛋黃區也是鄰近蛋黃區的蛋白區，所以很看好能賣出好價錢，但最期待的是若公所收入大增，鎮民的福利會不會也跟著變好。

對此，東港鎮長黃禎祥指出，他也很期待開標時能有好成績，但是該筆經費將用於生命紀念園區「懷恩園」的擴建，這是非常急迫的事情。他說，目前東港的納骨塔只有1座，以每年約有500個塔位需求來計算，預計3至4年內將額滿，若不快點編列預算擴建，會造成很多民眾的不便。

黃禎祥進一步表示，目前納骨塔只有塔位，並沒有告別式場，導致很多有需求的鎮民、甚至是琉球鄉親，不是舟車勞頓往北跑到屏東市殯儀館、就是往南到枋寮火葬場，若屆時經費到位可以擴建園區、增加告別式場，對民眾來說是一大福祉。

至於鎮民期待的社會福利，他強調，公所已用現有的能力盡可能地為民爭取福利，如今年春節禮金從2000元增至2500元，重陽節禮金也從300元增至800元，但生命紀念園區的擴建非常急迫，必須以此為重，若未來有更多的稅收，將會逐項檢討優化福利政策。