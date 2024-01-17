新北市警察局今（17）日辦理「新北市政府警察局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，由副市長朱惕之主持。（王揚傑攝）

新北市警察局今（17）日辦理「新北市政府警察局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，由副市長朱惕之主持。（王揚傑攝）

新北市警察局今（17）日辦理「新北市政府警察局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，由副市長朱惕之主持。（王揚傑攝）

新北市警察局今（17）日辦理「新北市政府警察局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，由副市長朱惕之主持。（王揚傑攝）

新北市警察局今（17）日辦理「新北市政府警察局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，由副市長朱惕之主持。（王揚傑攝）

新北市警察局今（17）日辦理「新北市政府警察局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，由副市長朱惕之主持。（王揚傑攝）

新北市警察局今（17）日辦理「新北市政府警察局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，由副市長朱惕之主持。（王揚傑攝）

新北市警察局今（17）日辦理「新北市政府警察局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，計有板橋分局、海山分局、三重分局、新莊分局等12位分局長及保安警察大隊長調整，典禮由新北市副市長朱惕之代理市長侯友宜主持。朱惕之期勉新任分局長及大隊長能戮力以赴，做好各項治安工作，同時對卸任的同仁為新北市治安的貢獻，予以肯定。

12位新任分局長為板橋分局長陳宇桓、海山分局長陳保緒、三重分局長黃南山、新莊分局長王鴻儒、淡水分局長彭正中、中和分局長趙家輝、樹林分局長林國民、蘆洲分局長詹志文、林口分局長蔣叔君、永和分局長王耀輝、金山分局長沈明義、瑞芳分局長陳建龍；新任保安警察大隊長徐俊生。

此次初任分局長為原警察局公關室主任彭正中調陞淡水分局長，督察室行政股股長徐俊生調陞保安警察大隊長；另由其他縣市警局調派新北市有原台南市第五分局長陳宇桓接任板橋分局長、原台北市北投分局長沈明義接任金山分局長、原台北市保安警察大隊長陳建龍接任瑞芳分局長。

其中瑞芳分局長陳建龍曾任台北市警局公關室主任，警大交通系67期畢業，為全國期別最輕的直轄市分局長，目前在同期同學之中官階最高；淡水分局長彭正中警大行政系61期畢業，在新北市警局公關室主任任內，處事圓融、溝通能力強，在議會及新聞媒體方面表現，深受警察局長廖訓誠肯定。

此外，原雲林縣警察局長林故廷曾在新北市任職鑑識中心主任、汐止、中和、三重分局分局長，此次也重回新北市接任督察長；原新竹市警察局長張素菱則派任新北市警局主任祕書。

朱惕之表示，新北市幅員遼闊，人口數逾400萬居全台之冠，轄區分局無論是人口稠密的都會區，或位處郊區的觀光重鎮，勤、業務都相當繁重，在警察團隊的持續努力下，透過現代科技結合，各項滿意度指數提升，代表警察局對於維護社會秩序、保障市民安全，默默耕耘辛勤努力的亮眼成果，都深獲市民及各界肯定，期許新任幹部發揮過去的經驗，展現捍衛治安的決心，讓新北市的治安愈來愈好。