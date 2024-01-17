為了守護勞工職場安全健康，市府勞工局透過宣導、輔導及檢查，督促事業單位及勞工提高職安意識及警覺。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府及勞動部職安署執行勞動檢查，今年迄今已處分24件、停工12件，裁處金額約195萬，隨著農曆春節將至，台南市長黃偉哲、勞動部職安署南區職安中心副主任林棓司17日宣布啟動「春安聯檢」，即日起至2月24日將會加強檢查、輔導及宣導，期許透過中央與地方合作，守護勞工職場安康。

經勞動部統計，去年南市重大職災死亡人數18人，較前年25人下降28％；此外，南市職業災害千人率去年截至10月底為1.621，前年同期為2.11，下降23.2％。

春節前業務繁忙，事業單位為了趕工，常有超時工作易發生過勞，為了守護勞工職場安全健康，市府勞工局透過宣導、輔導及檢查，督促事業單位及勞工提高職安意識及警覺，並協助發現問題確實改善，降低職災發生的風險。

市府勞工局及勞動部職安署今天在新市區樹谷園區宣布啟動春安聯檢儀式，黃偉哲說，年關將近，對於勞工朋友來說，除了關注年終獎金外，最重要是身體健康平安，「零工安事件」一直是台南的重要目標，感謝職安署的協助，一同啟動工地、工作場所、公司、工廠等的春安聯檢。

市府勞工局長王鑫基表示，「春安檢查處分不是目的，雇主能確實改善才是重點」，春安期間更進一步與勞動部職安署南區職安中心合作，加強高職災風險廠場及事業單位、重大營造工程之行業輔導與檢查，尤其對曾發生重大工安事件的高風險事業單位及工地強化檢查力度。