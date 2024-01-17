大陸24歲男星王俊凱兒童時期就以TFBOYS組合成員身分出道，代表作〈青春修煉手冊〉琅琅上口，近年多在影視領域發展，參演作品有《長城》、《解憂雜貨店》、《爵跡2：冷血狂宴》，還曾受聯合國任命為環境署親善大使，人氣長年居高不下；近日他在機場罕見情緒失控，怒罵代拍賺錢的人「你們有沒有點公德心？」

今（17日）陸網瘋傳一段王俊凱在機場的影片，只見他穿著灰色的上衣，戴著帽子和口罩，準備前往參加巴黎時裝周，據悉為了避免造成一般旅客困擾所以選擇凌晨三點的班機，沒想到抵達後仍然有大量人群圍堵，王俊凱通關後忍不住回頭指著群眾高聲怒罵：「你們這些代拍的，你們負得了責嗎？你們有沒有點公德心？」罕見情緒失控罵人，一旁保鑣也附和：「有點過分了」。

大陸追星產業蓬勃發展，其中就有人以代為拍攝明星的照片給粉絲為工作，代拍通常出沒在機場或是各大演藝圈活動，以及劇組外圍，依照拍攝成本販賣照片，但也因為並非正規職業所以沒有辦法規範，代拍素質也不一。

影片在陸網瘋傳後，許多網友斥責：「抵制代拍！希望有人能管管」、「確實是的，代拍嚴重影響了社會秩序和乘客，而且擁擠起來很危險，很沒有公德心」、「影響藝人行程擾亂公共秩序的行為該嚴懲」、「看得出來他是個內心道德感很強的人」。