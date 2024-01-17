勤凱為導電漿廠，導電漿產品又分為導電銀漿與銅漿，勤凱終端客戶以被動元件廠為主，近幾年勤凱努力擴大產品應用產業，包括半導體封裝領域等，希望為公司營運增添新動能。

曾聰乙表示，今年目標為持續開拓海外市場，並推廣新產品的滲透率，像是電感曝光型內電極銀膏，專門使用在01005以下極細小的被動產品，近期先進電路製程從網版印刷升級為光學微影，5G高頻高速傳輸，都需要特殊的曝光顯影才能展現出極細的立體線路，至於銅正導與銅鎳阻膏，成本只有原本不到十分之一，也有機會取代原本昂貴的電阻膏。

在半導體方面，曾聰乙表示，IC使用的固晶銀膠因穩定性佳，適用於沾膠和點膠，Power IC亦有相關新產品，目前已送樣大陸半導體認證，最快第3季有機會在客戶端導入，希望未來能提升貢獻度。

海外市場拓展是勤凱未來營運另一個重點，曾聰乙表示，今年將積極拓展被動元件海外市佔率，包括日本及韓國，其中日本部分將透過代理商切入，大陸當地被動元件大廠也是公司努力的目標客戶，去年海外市場佔公司營收比重不到10%，希望未來能拉升到30%。

展望今年，曾聰乙指出，雖然訂單能見度不高，屬於短單性質。但按照經驗判斷，只要超過3年以上就容易展開景氣的另一個循環，時間點剛好就是今年下半年。

此外，AI PC趨勢明顯，國內外大廠將陸續推出新產品，勤凱看好下半年開始的換機潮，曾聰乙表示，公司今年營收年增率將力拚雙位數。

值得一提的是，勤凱股利政策頗為穩定，過去五年平均現金配發率，約為六至七成，預期今年股利政策將與過去一致。