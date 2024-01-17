薔薔（林嘉凌）今17日擔任趙正平餐飲新品記者會的主持人，首次接下主持棒的她，依然發揮她快人快語的個性，讓整場活動笑聲不斷，趙正平則是直言下次活動要慎選主持人，或者是提前2周幫薔薔特訓。

薔薔今介紹趙正平登場時，說道：「趙哥參加食品展的時候風波不斷」，糗將「好評」說成「風波」，她事後解釋她是要稱讚當時參加活動的人潮像海浪一樣多，在陷場掀起驚濤駭浪，強調她是想要表達好的意思。

薔薔近日在個人YT影片，因神智不清、講話大舌頭、意識模糊，懷疑自己被人下藥。完成一天的工作後，薔薔的工作人員們趕緊檢查她日常所用的藥物區，某位員工發現她早上替薔薔準備保健食品時，不小心拿到安眠藥並讓薔薔吃下，薔薔得知真相後趕緊要員工把安眠藥收到其他地方，避免日後再發生一樣狀況。

她不可置信地笑說，沒想到會被自己員工下藥，但她也不忍責怪員工，僅開玩笑說：「好險我抗藥性夠強」。她隔天回想當天的事情，坦言很多片段都不記得，像是錄影前的妝髮、開場的內容等等她都沒有印象。

今再談到此事，薔薔笑言：「我是被員工下安眠藥，我的保健食品都在桌上，我沒有仔細看就吃下去，畢竟我也算強壯，兩三小時就清醒」。