年關近桃園中壢警分局舉辦防搶演練，盼民眾過好年。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

年關將近，桃園市中壢警分局與大園農會青埔分部，今天下午共同舉辦防搶演練，當中飾演搶匪的員警因為太融入劇情，行為動作都十分到位，搞得壓制他的兩位學長也滿頭大汗，真實呈現警察制伏歹徒的激烈場面，也藉此提醒民眾要有防搶意識才能過好年。

春節即將到來，為防歹徒覷觎錢財俟機搶劫金融機構，中壢警方規畫由男警飾演持槍歹徒，利用農會無保全駐衛的僥倖心理，進入時因怕身分被辨識，沒有脫下安全帽，農會職員發現後，主動上前詢問是否需要協助辦理金融業務，也提醒需脫下安全帽，此時歹徒隨即騎機車離開，也被職員記下車號向分局報案。

劇情也安排員警立刻趕往現場了解，除了發現歹徒使用的機車是贓車外，也通報攔截圍捕，以防萬一更指派2名便衣刑警在農會埋伏，歹徒果然趁警車離開後大膽回到現場，持槍進入大聲喊「不要動搶劫，錢拿出來！」馬上就被埋伏員警奪槍制伏逮捕。

中壢警分局表示，舉辦防搶演練活動，以生動演練方式，除了吸引民眾目光提升防搶意識，更能提升金融機構提高警覺預防犯罪的知能，春節將近，警方也加強宣導「防竊（扒）、防搶、防詐騙」，展現警察維護治安決心。