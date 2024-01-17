周遊、李朝永召集舉辦「三三姐妹會113年歲末餐會」。（陳俊吉攝）

蔡揚名導演出席周遊、李朝永主辦的「三三姐妹會113年歲末餐會」。（陳俊吉攝）

蔡揚名導演在老婆貢丸姊姊陪同下出席餐會。（林淑娟攝）

蔡揚名導演示範下腰後匍匐前進。（林淑娟攝）

85歲的蔡揚名導演腳骨軟Q、身手矯健。（林淑娟攝）

資深製作人周遊與導演老公李朝永17日負責召集、舉辦「三三姐妹會113年歲末餐會」，邀集紀露霞、白蝶、敏芳、張敏、林秀珠、丁文棋、丁鈴、「鳥來嬤」吳敏、文香等近20位資深導演、藝人進行「千歲宴」聚會，她說外界一直訛傳90歲林福地、85歲的蔡揚名兩位名導已經死了，所以特別力邀他們出席破除傳言，證明他們都「還在」。蔡揚名被問到導演兒子蔡岳勳傳與結婚26年的于小惠離婚，也做出回應。

蔡揚名表示：「小惠我滿喜歡她，但很少來往，不曉得，如果離婚見到我還是一樣，已經大概6年沒見，岳勳也6年沒見，已經不在同一個生活環境，但我們互相尊重，如果要離婚我都不會干預，因為我知道岳勳本性很好，小惠也很喜歡，真的不曉得」。

被問及孫子是否也很久沒見？「我都忘了，過年也都沒回來、沒見面，也都沒有給我紅包」，至於不聯絡的原因，蔡揚名說，曾有資深記者朋友告訴他，「可能，他達不到我這水準，所以他對我有一種排斥，不曉得，是記者朋友跟我講的，要我不要在乎介意，因為他達不到我這境界水平，有點逃避我，我覺得有點道理，所以就不給他任何壓力，他不跟我見面、不跟我聯絡、不給我錢，我都覺得是正常的。我年紀大了能了解他的心理，至少岳勳是很正派的活著、不會做壞事」。

他說，蔡岳勳有兩兄弟，但他哥哥已經過世，剩下蔡岳勳一個，「我也很看得開，不聯絡就算了。他在大陸拍戲，台灣沒辦法經營，去大陸當導演，我覺得很好。至少6年沒見過面，雖然想念他，但也怕他有壓力」。

至於已經85歲的他生活起居由誰照顧？他笑指坐在旁邊的女士：「隔壁這個，她是我去大陸拍戲時認識，她媽媽好喜歡我，小我3歲，叫她女兒嫁給我。有結婚，已經10幾20年。」因為他們養了一隻小狗叫貢丸，所以老婆就叫「貢丸姊姊」，之前老婆曾經懷孕，但後來有問題，就把子宮拿掉，所以就沒有再生小孩。

85歲的他身體硬朗，透露10幾年前都還能上健身房，現在的運動養生就是走路、拉單槓，透露自己年輕時為了想當男主角，18歲起就健身、游泳，曾經連續游6小時，現在的他依舊腳骨軟Q，當場就表演起下腰等高難度動作，身手看起來相當矯健。