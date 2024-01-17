高市議長康裕成認為，成立各種委員會除攸關每位議員職權，更涉及市民權益，全體議員不能放棄自身職權，並強調「依規定該怎麼辦就怎麼辦」。（本報資料照片）

高市議會今（17）日成立各種委員會，國民黨黨團以黃捷、李柏毅將就任立委為由，建議延期或調整委員會人數，卻不被採納，怒嗆主席、議長康裕成鴨霸強行要改選，最終藍營及無黨黨團憤而離席放棄選擇各委員會，康裕成則拍板由議事人員抽籤補足各委員會缺額，這也創下高市議會首度集體拒抽委員會紀錄。

高市議會委員會任期為1月1日至12月31日，依規定各委員會產生是由議員填寫委員會分屬表，即意願表。不過，因第2次定期大會閉幕時因額數問題流會，致當時無法完成「成立113年各種委員會」，議會特別於第3次臨時會再次安排相關議程，以利今年議事推動。

國民黨團、無黨團結聯盟黨團主張委員會人數調整或延期改選，但最終不被主席康裕成採納，兩黨團集體放棄投票，全數離場抗議，事後發聲明抗議，因為民進黨黃捷、李柏毅獲選這次立委，2月1日即將就任，無法執行議員在議會委員會的職權，因此考慮延選或調整委員會人數再改選。

委員會進行改選前，國民黨團總召黃香菽和無黨聯盟提出建議希望協商，兩黨團痛批，康裕成假裝讓國民黨團議員發表意見，好像非常民主開放，當台下3位議員意見發表完後，卻剝奪其他議員發言權利，馬上進行改選，依照個人蠻橫的意志霸凌他人意見。

對此，民進黨團總召江瑞鴻強調，整個程序都符合高雄市議事的法規。民進黨團幹事長鄭孟洳說，上次因國民黨惡意清點，導致預算審不完、委員會也無法成立，且依照高雄市議會辦法議員都有選擇委員會與投票的資格，國民黨不該惡意曲解。民進黨團書記長湯詠瑜說，國民黨擅自退席不參與投票，就是放棄自由參加，而黃捷與李柏毅也均未投遞委員會分屬表，放棄自由參加。

面對議員要求延期成立各種委員會，康裕成認為，成立各種委員會除攸關每位議員職權，更涉及市民權益，全體議員不能放棄自身職權，並強調「依規定該怎麼辦就怎麼辦」。

經第1輪參加委員會意願表的登記，僅29名議員提出意願表，各委員會均有缺額，民進黨議員陳明澤建議採「抽籤」補足各委員會缺額，較為公平。康裕成最後採納建議並由議事人員抽籤補足各委員會缺額，完成「成立113年度各種委員會」。