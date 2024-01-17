金門縣警察局今(17)日下午舉行卸、新任局長交接典禮，由縣長陳福海主持布達，前任局長、現任內政部警政署勤務指揮中心主任廖高江也特別代表警政署「回娘家」監交印信，典禮簡單隆重。陳福海除肯定行卸任局長盧廷彰這一年多來對金門各項警政業務在推展上的成效，也期勉新任局長陳錦文能發揮所長，全心全力投入地區的治安與交通維護，做好為民服務工作。

新任金門縣警局長陳錦文(中)今日下午宣示就職，即起扛下金門前線維安重任。(于家麒攝)

現任內政部警政署勤務指揮中心主任的前任金門縣警局長廖高江，特別代表警政署「回娘家」監交印信。(于家麒攝)

陳福海在布達典禮中致詞表示，感謝卸任局長盧廷彰在地區服務期間，對治安、交通維護及各項警政業務推展的成效，包括迄今查扣各類毒品共計283.11公克、成功攔阻20件ATM詐騙案(新台幣961.25萬元)、破獲食品及生技公司偽造金門高粱酒酒標案、查獲侵權金門雙龍標籤19220張、掃蕩金城鎮民宅內莊家及賭客等13人之職業賭場，並查扣賭資新台幣177萬餘元，有效穩定地區治安，績效卓著；而「金門馬拉松」、「金門迎城隍遶境活動」等交通疏導及安全維護工作，能妥適規畫部署勤務，全力以赴執行，圓滿完成任務，實屬難得；內政部警政署今借重其長才，拔擢出任台中市政府警察局主任秘書，相信以他的工作能力，未來一定可以勝任新職。

金門縣長陳福海(左)期勉新任警察局長陳錦文(右)能發揮所長，全心全力投入地區的治安與交通維護，做好為民服務工作。(于家麒攝)

金門縣警察局今日下午舉行卸、新任局長交接典禮，所有來賓於會後在縣警局前合影留念。(于家麒攝)

陳福海也對新任局長陳錦文豐富的學經歷與各項專才，以及優異的溝通協調能力表示肯定，並期許全體警察同仁在他領導之下能全心全力的投入地區治安、交通及為民服務工作，追求創新與效率的共識文化，並符合「勤政、親民、少說、多做」及「寧靜革新」的理念，攜手合作共創〈禮運大同篇〉中鄉親們安居樂業的美好未來。

「回娘家」監交的警政署勤指中心主任廖高江也表示，卸任局長盧廷彰積極推展治安、交通及各項專案工作，並完成建置科技執法設備，有效精準執法並減少警力負擔，對金門縣治安貢獻良多；而新任局長陳錦文在台中港務警察總隊任內，督屬執行關鍵基礎設施安全維護、聚眾活動防處及港安任務訓練等各項專案工作，均圓滿達成任務且屢獲佳績，能力深受各級長官的肯定。

廖高江也提醒所有警務人員，警察工作動見觀瞻，一旦發生違法違紀情事，勢必損害警察專業形象，枉費全體人員長年努力累積的成果，重申務必遵法守紀，以高道德標準自我要求，建立民眾對警察的尊重及信任。

據了解，新任金門縣警局長陳錦文，1962年生，中央警察大學51期公共安全系畢業，且具有國立台北大學公共行政暨政策學系碩士學位，歷任新竹市警察局副局長、台南市政府警察局督察室督察、保安警察大隊大隊長、學甲分局、第五分局、第六分局分局長、內政部警政署行政組副組長及台中港務警察總隊總隊長等重要職務，職務歷練完整豐富。