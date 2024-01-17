今日外資(不含外資自營商)賣超782.2273億元，再寫史上第三大賣超。

匯銀表示，新台幣跟隨多數亞幣呈偏弱態勢，外資偏匯出暨投信投資款匯出需求，帶動新台幣擴大貶勢，今天一舉貶破31.5及31.6的兩道關卡。由於貶值幅度擴大，出口商進場拋匯略為收斂，央行則是進場調節，維持匯價穩定。

受國際美元走強，且外資擴大賣超台股並大舉匯出，加深新台幣跌幅，美元兌新台幣，本周後續將關注聯準會官員談話內容及外資動向，下一個新台幣的支撐先看31.8元。