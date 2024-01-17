骨質疏鬆是老化最常見的病症之一，而造成骨鬆原因很多，其中錯誤飲食習慣往往容易讓人忽略。對此，家醫科醫師魏士航表示，過去曾收治一名年約50歲女性個案，檢查發現竟有明顯骨質疏鬆的情況，探究患者罹病關鍵，除了處在更年期階段外，日常營養攝取也很不均衡，三餐更特別愛吃麵包，由於其含磷量高，會加速鈣質流失，從而使疾病找上門。

魏士航在《醫師好辣》節目上分享補鈣的加分、扣分行為，在加分方面有曬太陽、戶外運動及分次補充鈣質。他說明，曬太陽會幫助身體製造維生素D，其對於促進鈣質吸收扮演相當重要的角色；而戶外運動像是跑步就是不錯的選擇，他強調，骨頭有在使用，才會長到它相對應需要的強度，所以越是運動，骨頭就越會生長，也越能夠維持骨質健康。

至於為何鈣質要多次補充？魏士航解釋，主要是因為人體單一次鈣的吸收量，最多只有500毫克，一次攝入太多有時反而會造成便秘，因此，分段吃才能獲得較好效益。

另外，在扣分行為方面有喝咖啡、碳酸飲料，以及吃麵包與泡麵，魏士航說明，喝咖啡會加速鈣質流失，但對於平常鈣攝取量充足的年輕人來說，每天喝一杯250毫升的咖啡，其實不用太過擔心；而碳酸飲料主要是裡面含磷酸、咖啡因，兩者都會造成鈣質流失較快，不過，若是純的氣泡水就不用太在意。

關於麵包和泡麵，魏士航說，因皆屬於加工製品，含磷成分居高，都會加速鈣質流失。他就提及過往曾收一名年約50歲、處於更年期階段的女性個案，檢查其骨密度，赫然發現數值小於負2.5，而在這樣的年紀就達到如此狀態，除了受更年期影響，少了賀爾蒙保護有關外，平常飲食也非常不均衡，三餐還特別愛吃麵包。

魏士航進一步指出，麵包在製造過程中，常會添加膨鬆劑，其含有很多的磷，進入體內會造成鈣質流失。後來他就建議該患者使用一些骨質疏鬆的藥物，平常多吃雞蛋、乳製品、豆腐、豆干等食物，來增加鈣質的攝取量，以此來改善骨鬆問題。