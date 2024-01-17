民進黨今召開選後第一場中常會，民進黨祕書長許立明請辭獲准，由副秘書長楊懿珊代理祕書長。
許立明今向民進黨主席賴清德請辭或診，許立明去年1月18日就任黨祕書長，今日就職剛好滿一年，賴清德今在會中表示，讓許暫時回歸山林，「我們一方面感謝他，一方面祝福他，讓他休息一下，但是國家需要他，隨時要準備再赴戰場，我們謝謝他」。
外界認為，賴清德的話，也讓許立明的未來，留下伏筆。
民進黨今召開選後第一場中常會，民進黨祕書長許立明請辭獲准，由副秘書長楊懿珊代理祕書長。
許立明今向民進黨主席賴清德請辭或診，許立明去年1月18日就任黨祕書長，今日就職剛好滿一年，賴清德今在會中表示，讓許暫時回歸山林，「我們一方面感謝他，一方面祝福他，讓他休息一下，但是國家需要他，隨時要準備再赴戰場，我們謝謝他」。
外界認為，賴清德的話，也讓許立明的未來，留下伏筆。
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