李玟去年7月離世，17日是她的49歲冥誕。（CoCo李玟 歌迷會提供）

李玟（CoCo）去年7月離世，享年48歲。17日是CoCo的49歲冥誕，同是她逝世後第一個生日紀念日，她86歲的媽媽、兩位姊姊及粉絲們今日在大陸石門峰紀念公園李玟紀念園，為CoCo準備了鮮花和禮物，鮮花佈滿了整個紀念園，形成一片花海，氣氛感人，全程卻不見富商老公Bruce的身影。

據悉，原本在現場是要由李媽媽來代表切蛋糕，但因為李媽媽在現場情緒激動、哭到不行，所以後來是大姊、二姊陪著歌迷切蛋糕。二姊Nancy代表家人表示，「2023年對於我們全家，對於全世界所有愛CoCo的歌迷朋友來說都是艱難的一年，2024年1月17日，這是CoCo離開我們的第一個生日， 世界各地的歌迷都來到這裡為她祝福，我們全家都感到無比的感恩和感謝。我們希望大家記住CoCo留下的愛，帶著她的愛和正能量努力地生活下去。」

二姊也提到，「CoCo走後，媽媽經常跟我們姐妹說， 媽媽自覺年事已高，而我和大姐年齡也不小了，希望未來可以由歌迷還有歌迷的孩子，把CoCo的故事講下去，讓世人不要忘記她。看著大家從十幾歲變成現在社會的棟樑，你們就像我們的家人一樣，希望大家繼續團結起來，努力延續CoCo的善良、溫暖和正能量，她在天堂一定會很感恩歌迷們。」

在活動上，李媽媽也宣布了CoCo李玟全球歌迷會官方資訊平台的成立，用於統一發布未來各類紀念活動資訊。來自各地的歌迷代表表示，「雖然CoCo不在了，但我們會繼續團結在一起，一起紀念CoCo，一起以CoCo的名義延續愛，一起做有意義的活動，讓更多人感受到CoCo的溫暖。 CoCo一直是大家的信仰和精神指引，今後的每一個1月17日以及很多紀念日，歌迷都會繼續相聚，用溫暖的方式紀念我們最最心愛的CoCo，也會代表CoCo繼續愛家人、愛社會。」