行政院長陳建仁13日晚向蔡英文總統提出辭呈，但被慰留。據了解，明天行政院會將通過內閣總辭案，依照憲政慣例，因應2月1日新國會會期開始，將依慣例將向總統提出總辭，但預料蔡總統將慰留陳內閣至5月20日以前。另外，近日網傳總統大選疑似作票爭議，明日院會排定中選會報告說明。

陳建仁16日表示，因應新的國會民意，行政團隊按照憲政慣例提出總辭，希望新國會能夠與行政團隊未來繼續合作。據了解，陳建仁在1月13日開票當晚已向蔡總統口頭請辭，但被蔡總統慰留至5月20日總統就職前。

根據釋字第387號解釋，行政院院長由總統提名，經立法院同意任命，行政院院長對立法院負政治責任，此乃我國憲法有關總統、行政院、立法院三者間之制度性設計。行政院院長之任命，既須經由立法院同意，基於民意政治之原理，自應於每屆立法委員任期屆滿改選後第一次集會前提出辭職，俾總統得審視立法院改選後之政治情勢，重行提名新任人選，咨請立法院同意以反映民意趨向。