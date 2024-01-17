女星陳喬恩曾出演過《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》等多部熱門偶像劇，被封為「偶像劇女王」，在2022年和馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）結婚，兩人十分恩愛，不時會在網上放閃。近日陳喬恩罕見曬出穿著泳裝的美照，讓不少粉絲很驚訝，直呼「太瘦了。」

陳喬恩最近到馬爾地夫拍攝雜誌封面，認真工作之餘，也不忘好好放鬆，享受當地美食、美景，她也大方和粉絲分享，今（17日）她就曬出和老公一起去浮潛的畫面，她穿著兩截式泳裝，秀出緊實小腹和勻稱的美腿，帶著面罩，擺出逗趣姿勢，自信表示「誰說我不下水！I’m ready」，老公曾偉昌也留言笑稱「動感超人跟我一起浮潛。」

粉絲一看到女神PO出的美照好奇地問「為什麼感覺姐寶不鍛鍊，但是也很有線條！」對此，陳喬恩也自信表示「天生麗質」，也有網友笑問「話說老陳會游泳嗎？」陳喬恩則回「我會漂浮。」

此外也有不少網友表示「舞姿很標準」、「哈哈這個無敵蛙鏡好像鹹蛋超人喔」、「好看的外表下藏著一個有趣的靈魂」、「這身材，絕了絕了」、「沒有運動細胞的陳女士浮潛看起來很厲害嘛」、「姐～這身材超瘦超美」、「瘋狂斯哈！」、「哇太瘦了吧！」