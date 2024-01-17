澎湖縣政府警察局新任局長李名昌今（17）日下午4時，在縣長陳光復主持與警政署警政委員賈樂吉監交下，接下印信，宣誓就職。

也是前澎警局長的賈樂吉讚揚說，李名昌可以在澎湖發揮交通規劃執行和民防管制專長，幫助花火節大型活動交通動線疏散。同時特別交代署長期許說，澎湖是觀光勝地，治安滿意調查度最高，還是要全力除爆掃黑，第一時間減少問題延燒，做好反詐欺，讓澎湖維持治安淨土。

內政部警政署基於現階段推動治安工作需要，核定原澎警局長林逢泉調任臺中市政府警察局督察長職務，遺缺由民防指揮管制所所長李名昌接任，並於今日舉行交接典禮，由陳縣長主持，民意代表、情治單位首長與各界貴賓蒞臨觀禮，但林逢泉因已赴台中市就任，所以由副局長葉志誠代為交接印信。

李名昌，中央警察大學49期畢業，警政研究所碩士，歷任大隊長、臺南市政府警察局交通警察大隊大隊長、白河、新營、第五分局分局長、內政部警政署保安警察第五總隊主任秘書、第四總隊副總隊長及民防指揮管制所所長等職務。

澎警局指出，新任警局長在民防指揮管制所所長任內，督屬執行防情特種勤務、防空疏散避難規劃、防空情報蒐集、重大災害應變、防情遙控警報系統修護及器材補給等重要工作，績效優異，深獲警政署各級長官肯定，此次調任澎縣警察局長，必能發揮專長，融入地方特性，注重輿論，貫徹陳縣長之理念，以接地氣有效率的精神，營造澎湖更安全的生活環境，社會安定，鄉親幸福。