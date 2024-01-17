警察局桃園、平鎮、大溪、八德、大園、蘆竹分局及交通、刑事、保安警察大隊等9個機關首長今交接布達

桃園分局長洪志朋（左）調任警政監交棒給吳明彥（右）。（蔡依珍攝）

原任平鎮分局長吳明彥（左）調任桃園分局長，交棒給徐坤隆（右）。（蔡依珍攝）

原任大溪分局長徐坤隆（左）調任平鎮分局長，交棒給吳傳銘（右）。（蔡依珍攝）

原任保安警察大隊吳傳銘（左）調任大溪分局長，交棒給李維振（右）。（蔡依珍攝）

原八德分局長林樹國（左）交棒給王鉉仁（右）。（蔡依珍攝）

原任大園分局長王鉉仁（左）調任八德分局長，交棒給王智民（右）。（蔡依珍攝）

原任交通警察大隊長林鼎泰（右）調任蘆竹分局長，也是本次183名高階警官人事異動中，年紀最輕的分局長。（蔡依珍攝）

原任交通警察大隊長林鼎泰（左）調任蘆竹分局長，交棒給鄭文銘（右）。（蔡依珍攝）

原任內政部警政署刑事警察局偵查科長鄺慶泰（右）調任刑事警察大隊長。（蔡依珍攝）

桃園市警局9個分局和大隊首長交接布達，市長張善政主持監交，除感謝卸任警察同仁的辛勞付出，也期許新任分局長及大隊長在新的崗位有傑出表現，並歡迎原任於外縣市的警察同仁加入桃警團隊，攜手努力落實桃園治安與交通維護工作，帶給市民朋友更好的安全保障，讓桃園治安更上一層樓。

警察局桃園、平鎮、大溪、八德、大園、蘆竹分局及交通、刑事、保安警察大隊等9個機關首長今交接布達，桃園市長張善政致詞時表示，112年度桃警團隊在刑事預防、偵查績效、交通安全維護、警政勤業務績效等各項評比成績亮眼，其中獲評第1名及特優共15項、第2名及優等共18項；在遠見雜誌2023年「遠見縣市總體暨永續競爭力調查」中，「公共安全與消防」面向表現突出，與往年相較進步很多，並獲選為年度「安居典範之城」。

張善政細數政績，像是桃警團隊與環保局、監理站等機關密切配合，去年市府啟動「靜桃專案」跨局處聯合執法，大力取締改裝汽、機車，維護市民生活品質與環境安寧，相關檢舉案件降低14％以上，成效顯著；去年桃園市攔阻詐騙金額總計逾8億8千萬元，較前年增加4億4千萬元，阻詐工作成效顯著。

張善政也提到，市府繼前年擴展建置多功能交通科技執法監視系統後，去年7月成立「交通科技執法中心」，改善交通違規情形及降低事故發生；去年12月「刑事鑑識中心」新廳舍落成，將桃園的鑑識科技再升級，並偕同「Open House」政策觀念規劃定期開放參觀，讓民眾更瞭解警察工作。

張善政感謝所有警察同仁的認真與努力，並感謝市議會對警察局預算大力支持，為提升警察同仁更好的工作環境及福利，市府將持續編列增購應勤裝備、鼓勵同仁定期實施健康檢查等預算，同時也積極整建修繕警察局各單位辦公廳舍，其中蘆竹分局、楊梅分局草湳派出所已於去年底前興建完成，另有9處廳舍目前興建中。另針對警察局體系的協勤民力，包括：義警、義交、義刑、民防、山地義警、守望相助、志工大隊等共1萬5千餘人，市府也編列相關預算給予照顧，精進協勤量能。

異動名單包括：原任台北市政府警察局主任祕書張淑芳調任警察局副局長、原任連江縣警察局局長張隆興調任警察局主任秘書、原任花蓮縣警察局長呂世明調任督察長、原任桃園分局長洪志朋調任警政監、原任平鎮分局長吳明彥調任桃園分局長、原任大溪分局長徐坤隆調任平鎮分局長，原任保安警察大隊吳傳銘調任大溪分局長、原任保安科長李維振調任保安警察大隊長、原任大園分局長王鉉仁調任八德分局長、原任台南市政府警察局新化分局長王智民調任大園分局長、原任交通警察大隊長林鼎泰調任蘆竹分局長、原任公共關係室主任鄭文銘調任交通警察大隊長、原任內政部警政署刑事警察局偵查科長鄺慶泰調任刑事警察大隊長。